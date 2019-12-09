عاجل.. وزير التنمية المحلية يحيل رئيسي حيي المرج وحلوان إلى النيابة

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق، والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي حيي المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة، وإيقافهما عن العمل وعزلهما من الوظيفة القيادية وتحويلهما إلى النيابة الإدارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد. كما أعطي اللواء خالد عبدالعال مهلة 10 أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطى محافظ القاهرة مهلة 15 يوما لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع .

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بهذين الحيين بعد وصول عدد من الشكاوى من سكانهما، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها، إلا أن الوضع لم يتغير.

وكان برنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، قد عرض اليوم تقريرًا مصورا حول تدني مستوى النظافة في حيي المرج وحلوان بالقاهرة، وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن كثيرة بحلوان والمرج، وشكاوى المواطنين من سوء مستوى الخدمات.