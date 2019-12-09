قال الإعلامي أحمد موسى إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أقال رئيس حي المرج ورئيس حي حلوان وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وكان موسى قد عرض استغاثات أهالي حي المرج بسبب انتشار القمامة وسوء خدمة الصرف الصحي وعدم وجود المرافق الاساسية مثل الإنارة وسوء جودة مياة الشرب وغيرها.

واشتكى الأهالي من سوء الخدمات بشكل كامل وابدوا استياؤهم بسبب عدم تلقى بعض مناطق المرج لأي خدمات وانتشار القمامة بها.

بينما وصف أحمد موسى حالة حي المرج بأنها "لا تسر عدو ولا صديق" مطالبًا بأن يحصل المواطن على الخدمات التي يستحقها.

وأبدى موسى إعجابه بقرار وزير التنمية المحلية باقالة رؤساء أحياء المرج وحلوان استجابة لنداء المواطنين الذين استغاثوا ببرنامج "على مسئوليتي".

وقال موسى إن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعلن تعيين سكرتير حي المرج كرئيس للحي وسكرتير حي حلوان كرئيس للحي وأمهل شركة النظافة بحلوان 15 يوم من أجل رفع القمامة من الحي.

وأعلن موسى أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال أصدر أمر بتحويل اللواء محمد عبدالحميد رئيس حي حلوان واللواء علي عبدالله رئيس حي المرج للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.