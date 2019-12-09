أعلن النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إدراج بعض الاستجوابات في جلسات المجلس العامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح حسب الله أنه سيتم استجواب عدد من الوزراء في البرلمان خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "حان الآن تفعيل الاستجوابات ضد أي مقصر.. المجلس يجد الآن أريحية في ممارسة الرقابة".

وأشار حسب الله إلى أن المجلس في بدايته مارس الرقابة الرشيدة وليس التي تتميز بسلوك المقصلة، على حد تعبيره.

وتابع: "انت لو كل يوم غيرت لك وزير مش هتلاقي وزراء يشتغلوا ولو كل يوم قعدت تطرح الثقة في الحكومة هتبقى حكومة مهتزة في في ظروف مهتزة".