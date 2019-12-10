فريدة سيف النصر: لم أمثل أي مشاهد إغراء.. ومعملتش ولا عملية تجميل

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها لم تُجرِ أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة"، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وأضافت "سيف النصر"، أنها تبحث حاليا عن الأعمال السينمائية التي تٌناسب عمرها، حيث ذكرت أنها من مواليد عام 1959، ولديها حفيدتين لنجلها الوحيد، مضيفة: "أنا متصالحة مع نفسي"، حيث لم تقدم أي أعمال فنية بها مشاهد إغراء.

وتابعت: "لم أمثل أفلام بها قبلات أو أحضان وخلافه".