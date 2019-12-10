"بلا دليل" يتصدر تريند جوجل بعد مفاجآت الحلقة الـ36

تصدر هاشتاج مسلسل "بلا دليل" الترند الأول على مصر، بعد عرض الحلقة الـ٣٦ والتي انتهت بمفاجأة في الأحداث.

فقبل أن يتم الحكم على المتهمة حبيبة الكاشف والتي تقوم بدورها النجمة درة بقتل تيمور الهواري، اعترف حسين مهندس الديكور والذي يقوم بدوره الفنان إسلام جمال بقتل تيمور الهواري في المحكمة، مما سيقلب الأحداث.

وتفاعل جمهور المسلسل مع الحدث بإبداء آرائهم وتوقعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه هي المرة الثالثة التي يتصدر فيها المسلسل الترند.

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بلا دليل يتم عرضه حاليا على قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة الحادية عشر مساء وعلى تطبيق WATCHiT وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.