فريدة سيف النصر: "أتحدى أي حد يجيبلي مشهد إغراء في أعمالي الفنية"

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن استيائها الشديد من استغلال مشاهدها السينمائية على موقع "يوتيوب" بعناوين مثيرة، خصوصًا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم "الهلفوت"، مضيفة: "مشاهد عادية جدا والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن".

وأضافت "سيف النصر"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أتحدى أن أى أحد يجد لى مشهد إغراء فى أعمالي الفنية، وحاولت حذف بعض التعليقات السيئة عن مشهدى مع الفنان عادل إمام تحت السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ".

وأشارت إلى أنها حاولت حذف هذه العناوين من "يوتيوب"، لكنها فشلت، متابعةً: "بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة، لحد ما حسيت إني فُرن، اللي بيعمل كده بيبيعني؛ لأن أنا عندي ابن وأهل".