أسعار الذهب تتراجع جنيهين في بداية التعاملات الصباحية

تراجعت أسعار أعيرة الذهب بقيمة جنيهين، في بداية تعاملاته، عقب ارتفاع ليس بالكبير أمس، ليباع عيار 24 بـ758 جنيهًا، مقابل 760 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ويباع عيار 21 بـ663 جنيهًا.

وسجّل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و311 جنيهًا