تمكنت قوات الإنقاذ النهري، أمس، من إنقاذ ربة منزل سقطت من فندق عائم في نهر النيل بمدينة سوهاج، ولم ينتج عن الواقعة أية إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ، بسقوط سيدة بنهر النيل من أعلى الباخرة السياحية "نيل ستوري" دائرة القسم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد "هبه. ر. ع" 25 عاما طالبة بكلية الدراسات الإسلامية وتقيم بندر أخميم، بصحبة زوجها "حماده. ر. ح" 34 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية، أعلى سطح الباخرة اختل توازنها وسقطت بنهر النيل جرى إنقاذها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين عدم إصابتها.

بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.