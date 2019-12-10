وصف مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، محادثاته مع سامح شكري وزير الخارجية في واشنطن بـ"البناءة".

وقال بومبيو، في تغريدة له على تويتر أمس عقب لقائه شكري، إن النقاش بين الجانبين تركز على سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة من أجل إنجاز المزيد من الأمن والرفاهية في المنطقة.

ويشارك شكري، خلال زيارته لواشنطن، في اجتماع ثان لوزراء الخارجية والري في دول حوض النيل "مصر والسودان وإثيوبيا" بشأن تقييم نتائج مفاوضات سد النهضة، وتستضيفها وزارة الخزانة الأمريكية وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حيث استضافت الوزارة نفسها الاجتماع الأول بواشنطن 6 نوفمبر الماضي.