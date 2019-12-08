"الري": اجتماع سد النهضة بواشنطن لتقريب المواقف حول النقاط العالقة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن انطلاق اجتماعات مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن، غدا، سيكون بوجود وزراء الري والشؤون المالية والخارجية للدول الثلاث برعاية وزير الخزانة الأمريكية وبحضور البنك الدولي، وتابع: "هذا من ضمن مخرجات الاجتماع اللذى عقد يوم 6 نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق فيه على عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماع الغد".

وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الاجتماع يسعي لتقريب وجهات النظر قدر الإمكان في النقاط العالقة الخاصة بالتشغيل وملئ سد النهضة، موضحا أن اجتماع الغد من شأنه متابعة ما نتج عنه الاجتماعين الماضيين والبناء عليه، ومتابعة ما تم الوصول إليه من نقاط التي أفضت إليها الاجتماعات السابقة.

وأكد أن حضور الجانب الأمريكي والبنك الدولي ما هو إلا مراقبة لحل تلك الأزمة، وأوضح أن الأطراف الثلاث حتى الآن ملتزمين بـ10 مبادئ، تم التوقيع عليها في عام 2015 في اتفاق إعلان المبادئ، متابعا: "حاليا فيه توافر حسن النية والسعي لتحقيق المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث".