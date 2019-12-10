قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنّ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، ستطلق أحدث وأهم وأقوى برامجها في الخطاب الديني وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا.

وأوضح جمعة في بيان عنه أنّ البرامج تهدف لتأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعي في القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار في مجال اختصاصه، الذي يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته في الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم.

وأضاف وزير الأوقاف أنّ البداية ستكون بمئة إمام وواعظة، حيث يتم عمل برامج مكثفة لهم في الداخل وفي الخارج إذا تطلب الأمر، حيث الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا في مختلف دول العالم، مع إشراكهم في المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات ومهارات المشاركات الدولية، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب، إنّما تشمل كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير.

وتابع جمعة أنّه سيشرف على البرنامج بنفسه خطوة بخطوة، بداية من الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا . وسيتم إطلاق البرنامج يناير المقبل 2020، وسيعلن خلال أيام عن ضوابط التقدم والالتحاق بالبرنامج.