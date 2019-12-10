الزملوط يبحث مع وزيرة التخطيط دعم المشروعات التنموية بالوادي الجديد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم مجمع المصالح الحكومية المميكن المزمع البدء في إنشائه الشهر المقبل وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية بالمحافظة وذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والاتصالات.

وقال المحافظ، إنه جري أيضا مناقشة توفير الاعتمادات المالية لدعم مشروعات الجذب السكاني وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ودراسة إعادة تأهيل الوحدات السكنية بأبو طرطور لاستغلالها في إقامة مجتمع سكني زراعي صناعي متكامل.