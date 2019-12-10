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المفتي يدعو لميثاق عالمي خاص بحماية دور العبادة

المفتي يدعو لميثاق عالمي خاص بحماية دور العبادة

دبلوماسي سابق: المنتديات وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية

دبلوماسي سابق: المنتديات وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية

الزملوط يبحث مع وزيرة التخطيط دعم المشروعات التنموية بالوادي الجديد

الزملوط يبحث مع وزيرة التخطيط دعم المشروعات التنموية بالوادي الجديد

بوتين يستنكر قرار ألمانيا طرد اثنين من دبلوماسي روسيا

بوتين يستنكر قرار ألمانيا طرد اثنين من دبلوماسي روسيا

تويتر: منة فضالي ومحمد عطية ضمن الأبرز في تحدي المشاهير خلال 2019

تويتر: منة فضالي ومحمد عطية ضمن الأبرز في تحدي المشاهير خلال 2019

رئيس أركان الجيش العراقي للمحتجين: القوات الأمنية متواجدة لحمايتكم

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