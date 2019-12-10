بوتين يستنكر قرار ألمانيا طرد اثنين من دبلوماسي روسيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استنكاره لقرار السلطات الألمانية بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس باعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين 23 أغسطس الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الرئيس بوتين قوله في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: إنه يجد ترحيل دبلوماسيين لا صلة لهما بذلك، إجراء غير صحيح.

وحول رد فعل روسيا، قال بوتين "إنه جري العرف على المعاملة بالمثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم".

ونفى الرئيس الروسي، أي علاقة لبلاده بمقتل متورط بتفجير مترو موسكو في برلين الصيف الماضي، قائلا " روسيا ناشدت ألمانيا تسليمها هذا الشخص المجرم، وهو قاتل خطير لكنها لم تجد أي تفهم"

وأضاف الرئيس الروسي أن المواطن الجورجي، الذي قتل في برلين كان متطرفا خطيرا، وأحد المتورطين بتفجير مترو الأنفاق في موسكو، موضحا أن برلين أعلنت مقتل مواطن جورجي، لكنه ليس مجرد مواطن جورجي، إنه رجل قام بدور نشط في الأعمال العدوانية إلى جانب الانفصاليين في مناطق القوقاز، وأنه متشدد ودموي.

وكشف بوتين: "98 شخصا قتلوا في عمل واحد فقط من الأعمال التي شارك فيها، كان أحد منظمي التفجيرات في مترو موسكو، أنا لا أعرف ما حدث له، هذه بيئة عصابات ويمكن أن يحدث أي شيء هناك".

وأعلنت النيابة العامة الألمانية في 24 أغسطس اعتقال متهم يحمل الجنسية الروسية بقتل المواطن الجورجي.