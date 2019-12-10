وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الذي ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشؤون البحث العلمي، يكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

ويأتي إنشاء الصندوق تنفيذا لخطة الحكومة التي اعتمدها مجلس النواب في يوليو 2018، ضمن محور بناء الإنسان المصري.

ويتولى الصندوق تمويل المقترحات البحثية الجماعية، التي تتطلب الدعم المالي العاجل في مجالات العلوم الأساسية، والتطبيقية، والإنسانية، القائمة على البحث العلميّ، إضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتقديم أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.

كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجي للشباب الباحثين، للحصول على درجات علمية في مجالات متميزة من العلوم، فضلا عن التشجيع على مجال الإنفاق في مجال البحث العلميّ، وتنفيذ كل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.