أصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، حكمين بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى 15 سنة وسلفه عبدالمالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، بحسب وكالة الأبناء الجزائرية.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد، وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيا، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيري الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة 10 سنوات.

وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني 5 سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.