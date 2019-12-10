تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع قوات الأمن من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة والأحذية والشنط الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية قبل تهريبها من منفذ الجميل الجمركي.

كانت مذكرة مقدمة من قوات الأمن إلى إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن، تفيد بمحاولة سائقي السيارات أرقام (ط ب ر 6758 ) و (ط ع د 9381 ) و (ط ع أ 5315) و (ط ب ر 7541 ) تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عبر جنوب منفذ الجميل الجمركي .

وتم تشكيل لجنة جمركية من السيد عبدالعال، وإبراهيم أبوبكر، ومحمد بكر، مديري الإدارة، ونبيه صالح، وجمال حسني، مأموري الجمرك، وعلي جودة أمين مخزن بالتنسيق مع حرس الحدود حيث تم ضبط كل من السائق "ا . ط . ب" والسائق "ت . س" ولاذ السائقين الآخرين بالفرار.

وضبطت اللجنة 19800 طلمبة بنزين، و12695 شنطة مختلفة الأنواع والأحجام، و3970 كوتشي وحذاء أنواع وأشكال ومقاسات مختلفة، و650 مايوه أطفال، و350 زجاجة برفان ومزيل عرق، و300 فستان حريمي سواريه، و100 نظارة غطس، و80 ماكينة حلاقة، و2 غسالة فول أتوماتيك بإجمالي 37934 قطعة متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية. وبلغت قيمة المضبوطات الجمركية 3982021 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 1235984 جنية

قرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 22755 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .