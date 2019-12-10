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انطلاق معرض Cairo ICT

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دبلوماسي سابق: منتدى أسوان يسعى لوقف الصراعات بـ"إسكات البنادق"

دبلوماسي سابق: منتدى أسوان يسعى لوقف الصراعات بـ"إسكات البنادق"

انطلاق المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة بتكلفة 32 مليون جنيه

انطلاق المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة بتكلفة 32 مليون جنيه

تدعيم منظومة الإسعاف النهري في أسوان بـلنش جديد يعمل خلف السد العالي

المفتي يدعو لميثاق عالمي خاص بحماية دور العبادة

المفتي يدعو لميثاق عالمي خاص بحماية دور العبادة

دبلوماسي سابق: المنتديات وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية

دبلوماسي سابق: المنتديات وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية

الزملوط يبحث مع وزيرة التخطيط دعم المشروعات التنموية بالوادي الجديد

الزملوط يبحث مع وزيرة التخطيط دعم المشروعات التنموية بالوادي الجديد

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