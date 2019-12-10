عقد خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحمي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج دراسة تقييم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، والتي أعدها الصندوق بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي.

وقال كلود تيفاني ممثل البنك الدولي، إن الدراسة التي شمل تنفيذها سنتين، أوضحت معلومات مهمة عن خصائص الأفراد المقبلين على السكن سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وهو ما يوضح معلومات مهمة عن السوق العقاري المصري.

- بالنسبة للملاك: بلغ متوسط الانفاق على السكن بالنسبة للدخل 13.6%.

- وبالنسبة للمستأجرين: متوسط قيمة الإيجار الشهري بنظام الإيجار الجديد تصل إلى 761 جنيهًا، بينما تصل إلى 96 جنيهًا بنظام الإيجار القديم.

- تمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار بالنسبة للدخل 22.5% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 3.3% بالنسبة للإيجار القديم.

- تمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار الشهري والإنفاق بالنسبة للدخل 34.3% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 16.8% بالنسبة لنظام الإيجار القديم.