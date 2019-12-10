أعدت وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي، دراسة تسهم في وضع سياسات الإسكان بمصر، والطرح طبقاً لاحتياجات المواطنين الفعلية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار كلود تيفاني، ممثل البنك الدولى، إلى أن نتائج الدراسة تضمنت: "الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر، ويشمل "التمليك: نسبة 75.8 من إجمالي الأفراد الذين يرغبون بتملك الوحدات السكنية يتراوح سعر الوحدة أقل من 250 ألف جنيه، و65.4% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام السداد نقداً، و23.8% بنظام التقسيط، و10.9% بنظام التمويل العقاري".

– الإيجار: 51.6% من الافراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر -إيجار- يمكنهم تحمل قيمة مدفوعات شهرية بنسبة من 20-30% من دخله

– نسبة 67.8% من الأفراد الراغبين في الانتقال إلى مسكن آخر ويمكن أن يتحملوا متوسط قيمة الإيجار أقل من 500 جنيه.

ويتمثل المحور الخامس في توزيع الافراد طبقاً لامكانية الاستفادة من البرامج الحكومية، حيث تبلغ نسبة العملاء المدرجين ببرنامج الإسكان الاجتماعي 34%.