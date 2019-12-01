أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على منح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر فقط.

وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

ويشترط في حاجزي الوحدات السكنية والمحال وقطع الأراضي للاستفادة من هذه التيسيرات الآتي:

- أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص.

- أن يجرى التنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.

وأشار وزير الإسكان إلى نسب الإعفاء على النحو التالي:

- يجرى الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.