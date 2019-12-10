أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، منذ مراحل السعي إلى التحرر حتى نيل الاستقلال، لافتا إلى أنّ مصر تشرفت باستضافة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا بالقاهرة، خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا مع رئيس جنوب أفريقيا: "أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، ما يعطي دفعة نوعية للعلاقات، كما اتفقنا على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة في الربع الأول من العام المقبل".