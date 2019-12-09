كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء المتعلقة بتطوير المجرى الملاحى، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، ما يُسهم فى زيادة حركة السفن، مع الأخذ فى الحسبان الاعتبارات الاقتصادية، الإقليمية والدولية، التى تستدعى إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

الفريق "ربيع": 1.5 مليار دولار عائد 3 أشهر

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس اجتمع، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بعملية التطوير الجارية، وأبرزها تطوير المجرى الملاحى، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، إضافة للإجراءات المتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة».

وتابع المتحدث الرسمى أن الفريق «ربيع» استعرض، خلال الاجتماع، محاور تطوير المجرى الملاحى للقناة، عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد، ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة، وجهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة.

واستعرض رئيس هيئة القناة جهود الهيئة فى التوجه نحو التحول الرقمى، وإنشاء مركز البيانات والربط الإلكترونى بين الجهات التابعة، الذى سيتم إطلاقه رسمياً فى يناير 2020، فضلاً عن مجمل النشاط الملاحى للهيئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الحالى، إذ شهدت أرقامها تحسناً عن نفس الفترة خلال العام الماضى، من حيث أعداد السفن البالغة 4982 سفينة، وإجمالى الحمولة الصافية للبضائع ومقداره 313.9 مليون طن، والعائد بالدولار الذى بلغ ملياراً و497 مليون دولار.

الرئيس يبحث دعم التعاون مع وزير دفاع الجبل الأسود

فى سياق آخر، استقبل الرئيس، اليوم، بريدراج بوسكوفيتش، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأكد الرئيس حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين فى مجال التعاون العسكرى.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى العسكرى بين البلدين، بما فى ذلك التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات.