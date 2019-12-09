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مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبين بجامعة المنوفية ونقلهما إلى المستشفى

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبين بجامعة المنوفية ونقلهما إلى المستشفى

مهلة أسبوع لإعداد البنية التحتية بالمدارس الخاصة ببنها

مهلة أسبوع لإعداد البنية التحتية بالمدارس الخاصة ببنها

إطلاق جوائز عبدالله زلطة لأوائل الإعلام بآداب بنها

إطلاق جوائز عبدالله زلطة لأوائل الإعلام بآداب بنها

10 سنوات على إنشائها.. رئيس الوزراء يشهد احتفال هيئة الرقابة المالية

10 سنوات على إنشائها.. رئيس الوزراء يشهد احتفال هيئة الرقابة المالية

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