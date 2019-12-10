قالت مصادر قضائية إنّ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، وافق اليوم على عودة المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف السابق، لعمله القضائي ومنصبه الذي كان يشغله نائبا لرئيس محكمة النقض قبل تعيينه محافظا لبني سويف.

وكان المستشار هاني عبدالجابر سبق وتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لعودته للقضاء مرة أخرى، في منصبه السابق نائبا لرئيس محكمة النقض، عقب انتهاء فترة عمله محافظا لبني سويف في حركة المحافظين الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والمستشار هاني عبدالجابر 62 عامًا، تخرج في كلية الشرطة 1978، والتحق بالعمل بالنيابة العامة وتولى عدة مناصب وتدرج في النيابة العامة حتى وصل لدرجة محامي عام لنيابة بني سويف لمدة تتجاوز 10 سنوات.

والتحق للعمل بمحكمة النقض وتدرج في المناصب داخل المحكمة حتى تولى منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان عام 2015.

وتولى عبدالجابر رئاسة العديد من اللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، بينها رئيس اللجنة الرئيسية التي تضم في عضويتها مندوبين من وزارتي الخارجية والدفاع، ووزارة العدل، كما تولى رئاسة لجنة الاتجار بالبشر ليعود بعد ذلك للعمل نائبا لرئيس محكمة النقض.