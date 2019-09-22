اعتمد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الحركة القضائية للنيابة العامة والتي قدمها النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لـ"الوطن"، إنَّ الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى مكتب النائب العام ومحامو العموم ومحكمة استئناف القاهرة.

ووفقًا للمصادر، فإنَّ الحركة تضمنت تعيين المستشار محمد غراب محاميًا عامًا للتفتيش القضائي، وتعيين المستشار محمد رمزي محاميًا عامًا لنيابة استئناف القاهرة.

وتضمنت الحركة، تعيين المستشار جورج سعد رئيسًا للمكتب الفني بمكتب النائب العام.

وشهدت الحركة عدة تغييرات على مستوى النيابات بالقاهرة والجيزة وبعض المواقع بالنيابات الكلية بالمحافظات.

وبدأ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، عمله الخميس الماضي، وكانت حركة تنقلات النيابة العامة بجزئيها أولى المهام التي لها أولوية في إنهائها بعد توليه مهام عمله رسميًا، وعُرضت الحركة على مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد لاعتمادها.