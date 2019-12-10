مصرع شخص مجهول الهوية طعنا في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض مصرع شخص، مجهول الهوية، إثر مشاجرة مع آخر، هارب، في أحد شوارع حي شرق شبرا الخيمة، حيث كانا يستقلان مركبة "توك توك"، ونشبت بينهما مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن الأخر وفرهاربا.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بين شخصين بأحد الشوارع دائرة القسم ومصرع أحدهما وهروب الثاني.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول لم يعثر معه علي أوراق شخصية، كان يستقل مركبة توك توك بالمنطقة برفقة أخر، وفجاءة وجدهما قائد التوك توك يتشاجران، حيث قام المتهم بطعن المجني عليه، وفر هاربا وسط ذهول المارة.

جرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المجني عليه، والمتهم، والأسباب التى أدت لوقوع الجريمة.