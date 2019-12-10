الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى التعاون لاختيار رئيس حكومة جديد

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".

وقال صالح، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي: "إننا نعيش الآن يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا في ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية.. مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن".

وخاطب الرئيس العراقي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية المتظاهرين والقوات الأمنية قائلا: "اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع، ولا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا التاريخ العراقي من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءا".