جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر بنشر صورة كرتونية لها على صدارة صفحتها الرئيسية.

وعفيفة إسكندر مواليد 10 ديسمبر 1921 ولدت فى سوريا من أب عراقى مسيحى وأم يونانية، وعاشت فى بغداد وبدأت الغناء فى عمر خمس سنوات وكانت أول حفلة أحيتها فى عام 1935 ولقبت بـ "شحرورة العراق".

وكانت عفيفة إسكندر هي المغنية الأولى بالعصر الملكي للعراق وكان كبار المسؤولين فى العراق من ملوك وقادة ورؤساء ووزراء يطلبون ودها ويطربون لصوتها ويحضرون حفلاتها من دون حياء وتوفيت في 22 أكتوبر 2012.