أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تتخذ إجراءات لمواجهة انتشار الجريمة بين الشباب من خلال قطاع قصور الثقافة ومركز تنمية المواهب في المحافظات، وإعادة المسابقات الخاصة بالأطفال التي كانت متوقفة بهدف الحفاظ على المجتمع.

وأشارت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى خطورة بعض مواقع التواصل الاجتماعي على النشء والشباب، وأن الوزارة تحاول وضع ضوابط لهذا الأمر من أجل حماية النشء.

وقالت إن الرؤية العامة للوزارة 2030، تحترم التنوع والاختلاف وتناهض التطرف والإرهاب، وتضيف إلى آليات تدعيم القوة الناعمة، وإن سياسات الوزارة تستهدف بناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة وتفعيل المؤسسات الثقافية، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم هذه الأهداف.