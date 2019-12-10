انطلق، اليوم، فوج طلابي مكون من 50 طالب وطالبة بجامعة المنيا لزيارة المشروعات القومية التنموية بهضبة الجلالة، الواقعة شرق البلاد، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

تضمنت الزيارة جولة لمدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي، والمنطقة الصناعية بالمدينة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة، وذلك بهدف رفع الوعي الوطني لدى شباب الجامعات بالخطط التنموية التي تنفذها الدولة، وتعريفهم على أرض الواقع بحركة البناء والتعمير، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والمواطنة، وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، على حرص الجامعة على ربط الطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية، وآثارها الإيجابية في دفع الاقتصاد، وكذلك تعريفهم بالجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، بما يعكس ذلك على توسيع مداركهم، والارتقاء بقدراتهم العملية والتعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد الطلاب مصنع الرخام العالمي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية بهضبة الجلالة، لاحتوائه على محاجر يوجد بها أفضل أنواع الرخام العالمية بالشرق الأوسط، ويساهم في تغطية الإنتاج المحلي والتصدير الدولي، والمتوقع التوسع به ليشمل 7 مصانع أخرى، تستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب، كما شملت الزيارة تفقد الطلاب لمدينة الجلالة الجديدة أحد التجمعات العمرانية التجارية والتعليمية والصناعية الجديدة بالمنطقة، والتي تفقد بها الطلاب جامعة هضبة الجلالة بما تضمه من المباني الإدارية والسكن الطلابي، بالإضافة إلى زيارة لمنتجع الجلالة السياحي والذي يُضاهي المنتجعات العالمية، ويضم أفخم المرافق السياحية، والسياحة العلاجية، وأماكن للتخليص الجمركي، وترفليك سياحي بطول 4.5 كيلومتر.

وأشاد طلاب الجامعة بما شهدوه من مشروعات قومية كبرى، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، وإقامة تجمعات عمرانية وصناعية جديدة، تؤكد حرص القيادة المصرية على النهوض بالوطن وتحقيق النهضة لشبابه. أشرف على تنظيم الفوج وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ورافق الفوج العقيد محمد الكردي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ومحمد صبحي، وداليا محمد مشرفا الطلبة والطالبات.