أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشاء جامعة اللوتس، على أن يكون مقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 631 لسنة 2019، وتضمن القرار أنّه لا يجوز بدء العمل بالجامعة قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وأشار القرار إلى أنّ الجامعة تضم 9 كليات، على أن يتم إنشاء كليات ومعاهد بحثة أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ولمعرفة تفاصيل القرار هنـــا