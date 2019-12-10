توافد الفنانون على كنيسة العذارء مريم بأرض الجولف، حيث تُشيع جنازة المخرج سمير سيف، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من المخرجين والكتاب الشباب من ضمنهم: مريم نعوم وساندرا نشأت ومروان حامد، ومدير التصوير محسن أحمد.

حالة من الحزن الشديد سادت أبناء الوسط الفني من مشيعي سمير سيف، حيث قال مروان حامد ناعيا المخرج الراحل: "تتلمذت على يده ومبخلش عليا في حاجة".

وقال المخرج تامر محسن لـ"الوطن": "رحيله خسارة كبيرة وكل مخرجين دلوقتي طلعوا على ايده"، كما دخلت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم في نوبة بكاء، مرددة: "رحيله صدمة كبيرة ومش عارفة أتكلم أقول إيه".

وكان من ضمن الحضور رفيق مشوار المخرج سمير سيف الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، حيث نعاه قائلا: "كان محبا للجميع وعمره ما فارقته الابتسامة مهما كان مضايق"، كما قالت الفنانة إلهام شاهين: "سمير سيف اكتشفني ولولاه ما كنت بطلة".

أما الفنانة ميرفت أمين فقالت: "سمير سيف أحد أهم مخرجين مصر والوسط الفني جميعه تألم لفراقه".

ويعتبر سمير سيف هو واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، ومن أشهر أعماله: "المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، دائرة الانتقام، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب، والراقصة والسياسي".

وآخر أعمال المخرج سمير سيف هو الفيلم العربي "أوغسطينوس بن دموعها" الذي جمع خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي، وحصل على جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، كما حاز على جائزة الجمهور لأفضل فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.