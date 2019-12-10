أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية الجديد، جوزيب بوريل، اليوم، أن التغيرات في مسألة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تحدث من دون تسوية الأزمة الأوكرانية، مرحبا بالتقدم في قمة باريس.

وقال بوريل، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس الروسية: "يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لفرنسا وألمانيا في عملهما بـ(صيغة نورماندي)، نحن مقتنعون بأن الحل الدائم الوحيد للصراع لا يمكن أن يحدث إلا في إطار حوار بهذه الصيغة"، معربا عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في القمة.

وفي إشارة إلى أن هذا اللقاء ربما يكون الخطوة الأولى نحو حل الصراع، أكد بوريل موقف الاتحاد الأوروبي بأن أي تغيير مهم في العلاقات مع روسيا يعتمد على البحث عن حل طويل الأجل للنزاع في أوكرانيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية إن العلاقات مع روسيا تعتمد اعتمادا حاسما على ما إذا كان هناك حل للنزاع، ودونه لن تكون هناك تغييرات في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وانتهت أمس، القمة الأولى منذ ثلاث سنوات، لزعماء دول "رباعية النورماندي" فرنسا، ألمانيا، روسيا وأوكرانيا في باريس، وكان قد تخللها لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.