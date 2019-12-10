"التعليم" تعد لائحة جزاءات جديدة لحماية المعلمين من الطلاب المشاغبين

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعكف على تعديل لائحة الانضباط بالمدارس، لتوقيع الجزاءات المناسبة على الطلاب المشاغبين، على خلفية وقائع الاعتداء على المعلمين في بعض المدارس خلال الفترو الماضية.

وقال حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم: "الأمر وصل داخل بعض المدارس إلى الاعتداء على المعلمين بالضرب".

وكشف الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه سيجري عقد جلسة خاصة للجنة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح الإنجازات التي جرت خلال السنة الماضية، لافتا إلى أن الدستور ينص على أن البرلمان شريك في وضع السياسة العامة الاستراتيجية للتعليم.