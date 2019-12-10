يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة لمباراة الإنتر ضد برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة الإنتر ميلان وبرشلونة في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة الإنتر وبرشلونة على ملعب "سان سيرو"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، ويُعلق عليها عصام الشوالي.

ميسي خارج قائمة برشلونة

وتشهد المباراة غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن المباراة، بعدما قام فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا باستبعاده من القائمة من أجل إراحته، نظرا لضمان التأهل لدور الـ16.

ترتيب الفريقين في المجموعة

ويدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثاني، برصيد 7 نقاط.