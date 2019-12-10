أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، وذلك بعد إبرام اتفاق بين الطرفين أخيرا.

وقال في تصريح نقله التلفزيون "في ما يتعلق بإرسال جنود... إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا (العسكريون) إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".

ووُقع اتفاق "التنسيق العسكري والأمني" في 27 نوفمبر خلال لقاء في إسطنبول جمع إردوغان والسراج.

وبحسب أنقرة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار "صيغة موسعة" لاتفاق التنسيق العسكري الموجود" بين الطرفين و"تعزز الروابط بين الجيشين".

والسراج مدعوم خصوصاً من تركيا وقطر، ويبدو أيضاً أن إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا، تؤيده.