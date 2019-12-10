قاد اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع أحمد عرابي الكائن بحي الأربعين، وعدد من المناطق الأخرى داخل نطاق الحي.

رافق مدير أمن السويس، اللواء حسن ترك، حكمدار مدير أمن السويس، واللواء حسن عيد، مساعد مدير أمن السويس، والعميد إيهاب حسن، رئيس حي الأربعين، وعدد من القيادات الأمنية داخل المحافظة.

شهدت الحملة إزالة الإشغالات الموجودة في شارع أحمد عرابي، والذي يعتبر من أكبر الشوارع التجارية داخل المحافظة، إضافة إلى إزالة الإشغالات الموجودة بشارع الصعايدة وميدان الإسعاف وقصر الشوق.