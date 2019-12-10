استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البروفيسور إبراهيم جمباري، وزير خارجية نيجيريا الأسبق، ورئيس لجنة الشخصيات البارزة بآلية مراجعة النظراء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً، بحضور السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية.

ورحب محافظ أسوان بجميع الضيوف الأفارقة في عاصمة الشباب الأفريقي لتكون محطة هامة لتلاقي الشعوب والثقافات والفنون الأفريقية في ظل حرص الرئيس السيسي على تحويلها لمركز جذب للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الأفريقية والدولية، وهو الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل حتى تكون أزهى صوره لاستقبال هذه الأحداث القارية والدولية، إضافة إلى أنها من أهم المشاتي العالمية على خريطة السياحة الدولية.

من جانبه أوضح السفير خالد عمارة، بأن زيارة البروفيسور إبراهيم جمباري، تأتي ضمن مشاركته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث أنه من حكماء أفريقيا، وعضو المجلس الاستشاري لآلية مراجعة النظراء في إطار الاتحاد الأفريقي، والتي تضم 38 دولة من بينها مصر، الدولة المؤسسة لهذه الآلية، والتي تعد تقارير عن التقييم الذاتي للحوكمة داخل الدول المشاركة فيها، تتضمن مراجعة مجالات الحوكمة من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتاً إلى أن البروفيسور إبراهيم جمباري التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعطى إشارة البدء لإعداد التقرير الخاص بمصر منذ يناير الماضي أثناء تقلده لرئاسة الاتحاد الأفريقي، والذي أعدته المراكز البحثية بجامعة القاهرة ومؤسسة الأهرام، علاوة على معهد التخطيط القومي.

وأضاف خالد عمارة بأن عضو المجلس الاستشاري لآلية مراجعة النظراء زار أيضًا محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، إضافة إلى أسوان، وذلك للتعرف من قرب على مساهمة مجالات الحوكمة بالتعاون مع المجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان والإعاقة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن استيفاء مصر عملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلى رصيدها في القارة السمراء، حيث من المستهدف عرض تقرير المراجعة على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها فى فبراير 2020، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي العادية في أديس بابا.

وعقب انتهاء لقاءه بالمحافظ، ألتقى البروفيسور إبراهيم جمباري، بمسئولي المجالات والقطاعات التي تشهد جهود عديدة لتطبيق الحوكمة، بما يساهم في الإعلاء من شأن المحافظة تنموياً وخدمياً.

جاء ذلك في إطار استضافة أسوان لمنتدى السلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكوكبة من زعماء وقادة ورؤساء دول العالم والشخصيات البارزة والمنظمات الدولية.