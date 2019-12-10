رحل المخرج الكبير سمير سيف قبل أسابيع قليلة من تكريمه المنتظر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى كان من المقرر أن يعقد نهاية شهر مارس المقبل فى الدورة التى ستحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى فى ذكرى مرور 100 عام على مولده. وكانت إدارة المهرجان اختارت سمير سيف فى شهر أغسطس الماضى، بالإضافة إلى الراحل أسامة فوزى والمخرج المالى «سيتى كيكووياكى» والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ولكن القدر لعب دوره فرحل «سمير» ويتم تكريمه بعد رحيله.

السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كان قد اختار تكريم المخرج الراحل نظراً لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة امتازت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير التى استطاعت تشكيل الوجدان العربى والأفريقى.

وأوضح «فؤاد» أن الراحل كان عضواً فى لجنة تحكيم فعاليات الدورة الماضية التى أقيمت عام 2019، وهى لجنة تحكيم أفلام الحريات التى تأسست لأول مرة فى الدورة الماضية، وشارك فيها 10 أفلام من كافة أنحاء العالم.

كما أن المهرجان كان قد وضع فى جدوله خطة عرض آخر الأفلام السينمائية التى أخرجها الراحل سمير سيف، وهو فيلم «أوغسطنيوس ابن دموعها»، وهو من إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

وتناول الفيلم قصة مخرج يدعى «هادى»، يقرر العمل على فيلم وثائقى عن حياة القديس أوغسطنيوس، وتبدأ رحلته للبحث حول حياة هذا القديس، الذى غيّر بأفكاره وفلسفته حياة وشكل العالم الغربى، ومع سير الأحداث، يكتشف «هادى» بعض السمات والمصادفات، التى تجمع بين حياته الشخصية، وحياة «أوغسطنيوس».

والفيلم من تأليف سامح سامى، وبطولة كل من «عائشة بن أحمد، أحمد أمين بن سعد، وبهية راشدى» وتم عرضه عام 2016.