أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات مطروح للعيد القومي للمحافظة بجميع أجهزتها.

وتفقد شعيب منطقة كافتيريا كورنيش مدينة مرسى مطروح، للوقوف على البروفات والتجهيزات النهائية لاستعداد محافظة مطروح لاحتفالات العيد القومي في 15 ديسمبر الجاري، حيث شاهد استعراض واصطفاف طابور عرض للمعدات والجهات والأفراد المشاركين في الاحتفالات، كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لاحتفالات منطقة وادي ماجد بالكيلو 18 بطريق "مرسى مطروح - السلوم".

ووجه شعيب، خلال تفقده منطقة وادي ماجد، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، والأجهزة المعنية لمجلس المدينة، بتكثيف الجهود وزيادة عدد العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية، وتسوية جانبي طريق السلوم والجزيرة الوسطى حتى منطقة الاحتفالات بالشكل اللائق، ومتابعة تشجير المنطقة مع إقامة خيمة الاحتفالات، وشكر الجهود المبذولة لجميع العاملين بالموقع على ما جرى من تجهيزات وعمل دؤوب، مطالبا بدعوة الشباب وطلاب المدارس والجامعة للمشاركة في احتفالية وادي ماجد لتعريفهم ببطولات أبناء مطروح ووطنيتهم في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في تلك البقعة عام 1915.