تعد مدينة مرسى مطروح من أهم المدن الساحلية التي يقصدها الكثير من راغبي السفر في فصل الشتاء لقضاء عطلة شتوية ممتعة، حيث جوها المشمس الدافئ، ومياهها النقية، وتستعرض "الوطن" أسعار المواصلات والإقامة وأبرز المعالم السياحية في مرسى مطروح:

أسعار المواصلات

خط الجيزة مطروح "عادي": تبلغ قيمة الأجرة 100 جنيه للفرد.

خط الجيزة مطروح "مكيف": تبلغ قيمة الأجرة 115 جنية للفرد.

إسكندرية مطروح "عادي": تبلغ قيمة الأجرة 65 جنيها للفرد.

إسكندرية مطروح "مكيف": تبلغ قيمة الأجرة 70 جنيها للفرد.

أسعار الإقامة

تتراوح أسعار الإقامة في فنادق الـ3 نجوم بين 1000 وحتى 1400 جنيه للفرد، بينما تتراوح أسعار الإقامة في فنادق 4 نجوم بين 1400 و1800 للفرد، فيما تتراوح أسعار الإقامة للفنادق 5 نجوم بين 2000 وحتى 3500 جنيه للفرد.

أبرز المعالم السياحية

حمام كليوباترا

تعد منطقة حمام كليوباترا من أهم المعالم السياحية الموجوده في مرسى مطروح، يوجد به الحمام الخاص بالملكة كليوباترا، وهو عبارة عن صخرة كبيرة، تدخله مياه البحر من جميع الجهات، وبعتبر من أفضل الأماكن لالتقاط الصور التذكارية.

شاطئ عجيبة

يذهب الزائرين لشاطئ عجيبة على وجه الخصوص، قاصدين رؤية جمال مشهد غروب الشمس، وتتميز تلك المنطقة بصفاء المياه الموجوده بالشاطئ، والصخور التي تكاد تكون منحوته لتظهر بشكل مميز.

سوق ليبيا

يتميز سوق ليبيا بتوافر جميع الأعشاب البدوية التي تستخدم للعلاج بالأعشاب، بالإضافة إلى الزيتون البدوي الذي يتميز بجودته العالية، فضلا عن توافر جميع الاحتياجات الشخصية به.

شارع إسكندرية

إذا كنت من محبي التسوق، عليك الذهاب إلى سوق شارع إسكندرية، حيث يتوفر به جميع المستلومات التي يحتاج إليها الفرد، كما أنه يوجد به العديد من المطاعم والكافيهات.