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انطلاق معرض Cairo ICT

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صور.. تسليم 4 تأشيرات رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ  

صور.. تسليم 4 تأشيرات رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ  

"التعليم" تكرم المدارس الفائزة بجائزة International school Award

"التعليم" تكرم المدارس الفائزة بجائزة International school Award

تكريم أخصائي حاسب آلي ببنها نجح في تحويل المواد النظرية لتطبيقات ذكية

تكريم أخصائي حاسب آلي ببنها نجح في تحويل المواد النظرية لتطبيقات ذكية

أوقعت 60 قتيلا.. مرصد الإفتاء: 8 عمليات إرهابية استهدفت 5 دول في أسبوع

أوقعت 60 قتيلا.. مرصد الإفتاء: 8 عمليات إرهابية استهدفت 5 دول في أسبوع

فيديو: BMW تشرح طريقة شحن سيارتها الكهربائية في محطات الشحن العامة

فيديو: BMW تشرح طريقة شحن سيارتها الكهربائية في محطات الشحن العامة

أميك: انخفاض مبيعات الملاكي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9%

أميك: انخفاض مبيعات الملاكي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9%

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توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

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