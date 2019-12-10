قال مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم توفير 43.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، مؤكداً أن «الهيئة» تستهدف طرح 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020.

رفع كفاءة 134 منطقة.. وتوفير 42 ألف فرصة عمل

وأضاف «غازى»، اليوم، فى كلمته بختام الملتقى الثانى «دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة فى جذب الاستثمار الصناعى وتنمية الصادرات» المنعقد بمدينة طنجة بالمغرب، أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الأعمال، بإجمالى 1180 وحدة، توفر ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل.

وقدم «غازى» عرضاً تقديمياً عن الاستثمار الصناعى فى مصر، مستعرضاً ما شهدته مصر من طفرة إصلاحية على المستوى الاقتصادى والتشريعى، حيث تم تيسير الإجراءات على المستثمر الصناعى المحلى والعربى والأجنبى، من خلال قوانين الاستثمار، وإتاحة استخراج التراخيص الصناعية بسهولة، واختزال الفترة الزمنية والخطوات الإجرائية للبدء فى النشاط الصناعى.

وأشار رئيس الهيئة إلى إطلاق الحكومة البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى، وطرح أكثر من 2000 فرصة استثمارية لرجال الأعمال المصريين والأجانب، وإتاحة كافة المعلومات الضرورية، فضلاً عما توفره الإجراءات من سهولة مطلقة للتعامل عليها من قبَل المستثمر وحجز قطع الأراضى المستهدفة والفرص الاستثمارية عليها إلكترونياً من أى مكان فى العالم.

وأكد «غازى» أن مصر على أعتاب جيل جديد من المناطق والمجمعات الصناعية التى تخطط الهيئة لإنشائها فى شتى محافظات الجمهورية على أعلى معايير التكنولوجيا العالمية، تحت مظلة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعية، ما يؤهل مصر لتحديات الثورة الصناعية الرابعة، وما تتطلبه من تجهيزات لتأهيل مصر للانخراط فيها.