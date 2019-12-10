أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن أسفه لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، وذلك وفقا لما نشره سكاي نيوز عربية.

وتابع "آل خليفة": "ما صرح به وزير الخارجية القطري بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا، دولنا تتمسك بموقفها وبمطالبها المشروعة من قطر والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة".

وأضاف: "دولنا تتمسك بموقفها وبمطالبها المشروعة من قطر والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة".