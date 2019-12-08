أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أنه يجب على قطر تغيير بعض سياساتها والقيام بمزيد من الخطوات، فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب، مضيفًا: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات"، وذلك خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، في منتدى الحوار المتوسطي بروما.

وأضاف "الجبير"، أنه حدث بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر لكن يجب على الدوحة اتخاذ تدابير إضافية، وتابع: " أعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات، ويجب أن تعلم قطر أن تغيير الموقف معها مرهون بخطوات منها".

وعن إمكانية حل نقاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: "أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة، لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك".