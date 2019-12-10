شهد السكرتير المساعد للمحافظة، اللواء عماد أبوالعزايم، نائبا عن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، حضور افتتاح فعاليات مؤتمر "الحماية المستدامة لمواقع التراث العالمي من خلال علوم الأرض"، الذي يقام في مدينتي الأقصر وأسوان، بالتعاون بين السفارة الإيطالية في مصر، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة اليونسكو بالقاهرة، ووزارة الآثار، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2019.

وشهد حضور افتتاح فعاليات المؤتمر كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور هاني هلال، ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور عمرو فاروق، والمستشار العلمي للسفارة الإيطالية في مصر، كلاوديو مارجوتيني، وممثل عن مكتب اليونسكو بالقاهرة، إليسا ستوت، ورئيس قطاع الآثار المصرية، الدكتور أيمن العشماوي.

وتتناول فعاليات المؤتمر الجهود المبذولة لحماية المواقع الأثرية المصرية وترميمها بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة، والطرق الجيوفيزيقية في الكشف عن المواقع الأثرية، والحفاظ على مواقع التراث والحد من مخاطر الزلازل والسيول ومشاكل المياه الجوفية داخل المناطق الأثرية، وتدابير التخفيف في مختلف المواقع التراثية المتأثرة بالمخاطر الجغرافية السريعة والبطيئة.

ومن جانبه رحب السكرتير المساعد للمحافظة بالمشاركين في فعاليات المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا أهمية موضوع المؤتمر، بالنسبة للأقصر للتعرف على كل ما هو جديد في مجال حماية المواقع الأثرية، متمنيا عقد المزيد من المؤتمرات العلمية في ذلك المجال على أرض المحافظة، مشددا دعم المحافظة والأجهزة التنفيذية لمثل هذه المؤتمرات لما لها من دور كبير في مجال جذب سياحة المؤتمرات بما يساهم في الترويج السياحي للأقصر وزيادة الدخل القومي.