شدد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع بما يحقق خطط الدولة للتنمية المستدامة مع ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وعدم إهداره.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدها الهواري، بديوان عام المركز، بحضور نائب رئيس الزينية، يوسف جلال، وأحمد أبوعيش، سكرتير المركز، وعلي النادي، مدير المتابعة، والقيادات التنفيذية ورؤساء القرى ومديري الإدارات بالمركز.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوسع في خطة تطوير المركز، وأوضاع المخالفات الزارعية، والتشديد على التصدي للبناء على الأراضي الزراعية، ومشكلة الصرف الصحي، حيث جرى البدء في حفر المرحلة الأخيرة من خط الطرد لمحطة الصرف الصحي على مسافة 235 مترا.

وتناول الاجتماع ملف برنامج معاش "تكافل وكرامة"، وتفعيله لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بمدينة الزينية، وبالنسبة إلى ملف الكهرباء شدد رئيس المركز على مسئول هندسة الكهرباء بالمرور على أعمدة الكهرباء التي بها فتحات وغلقها وتحكيمها حفاظا على حياة المواطنين، كما أصدر توجيهات إلى الطب البيطري والتموين بتكثيف حملات المرور على المجازر ومنع الذبح خارج السلخانة.

وخلال الاجتماع، أصدر الهواري توجيهات إلى مسئولي مرفق مياه الزينية، بتحرير محاضر لرش المياه بالشوارع، مؤكدا انتظام أعمال التسجيل للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز ومدينة الزينية، وتواجد الأطباء في الوحدات الصحية، مشددا على رؤساء القرى بتمهيد الطرق وإنهاء أعمال تغطية جميع المطابق.

واستمع الهواري إلى الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تمثلت في فتح طريق السوفتيل وتمهيده بمناسبة قرب موسم العصير، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بعقد يوم مفتوح مع المواطنين والتنفيذيين، وذلك للاستماع لمطالبهم، وايجاد الحلول لها.