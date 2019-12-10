أعلنت الفنانة أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، انتهاء موسم برنامجها "أنا وبنتي"، الذي كانت تقدمه بصحبة والدها، عبر شاشة "ON E"، قائلة: "أول تجربة ليا خلصت وكانت أحلي تجربه في حياتي، كان ليا الشرف أني اشتغل مع أبويا نجم كبير وخبرة عظيمة اتعلمت منه كتير".

وأضافت "منير"، خلال "تدوينة" لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام": "كان ليا الشرف برضه إني أحاور نجوم كبار وشباب واكتسب من خبرتهم بشكرهم كلهم نورونا وأسعدونا، أحب أشكر شركه سنيرچي والأستاذ تامر مرسي اللي أداني الفرصة كشابة، إني اكتسب كل الخبرات دي، وعلى ثقتهم فيا، رغم أنه كان أول عمل ليا".

وتابعت: " أحب خصوصًا أشكر الأستاذ عمرو كمال لأنه أكتر واحد كان مديني الثقة ووقف جنبي وأداني ثقة في نفسي كنت حقيقي محتاجاها، أغلب الناس بتقول أنا أحب أشكر فريق العمل وخلاص بس بجد دول كأنهم أهلي، وعزوتي وقلبهم كان عليا في كل خطوة بعملها، إياد صالح مثلاً من أكتر الأشخاص اللي أنا سعيدة أني عرفتها واتعلمت منها مش ممكن الثقافة وخفة الدم والمجهود اللي بذله كان ماسك تقريبا كل البرامج وعمري ما حسيت أنه مش فاضي أو مش معانا".

وواصلت: "اشتغل معانا فريقين عمل، بذلوا مجهود غير عادي عشان نطلع بأحسن صوره.. مواضيع الـ38 حلقة اللي قدمناهم كان عن الصداقة، الشارع، الحب، الإنسانية، التعليم، التربية، الجدعنة وحاجات كتير تانية، اتمني أننا كنا عند حسن ظنكم بشكر كل الجمهور اللي تابع الحلقات، كنتم دعم كبير وانتوا كمان ملاحظاتكم كانت مهمه جدا بالنسبالي وعلمتني كتير، ادعولي بقي ان تجربتي الجاية، تكون حلوة إن شاء الله، بحبكم".