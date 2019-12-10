أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة دمياط للأثاث وجامعة دمياط بكلياتها التي يرتبط الدراسة والبحث العلمي بها بمجال صناعة الأثاث، موضحة أن البروتوكول الذي وقعه كلا من باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث بالإنابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة، أسامة صالح، والدكتور حاتم إدريس، عميد كلية فنون تطبيقية بالإنابة عن رئيس جامعة دمياط، الدكتور السيد دعدور، يأتي ذلك في إطار حرص جميع الجهات على خدمة هذا القطاع الصناعي الذي تشتهر به دمياط خاصة مع تواجد مشروعاً قومياً ضخماً على أرضها.

وأضافت المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة في مراحلهم المختلفة داخل المصانع والورش، العاملة في قطاع صناعة الأثاث حتى يستطيعوا الإندماج داخل هذه الكيانات، فضلا عن اكتساب الخبرات عن قرب وتقديم المحاضرات اللازمة لرفع المستوى الفني والثقافي للعاملين بالصناعة، لافتة إلى أنه وبموجب هذا البروتوكول ستعد الجامعة التصميمات الفنية للمنتجات التي تُصنع بمدينة دمياط للأثاث والبرنامج الزمني اللازم للتنفيذ، إضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال انتقاء الخامات المناسبة للإنتاج والإشراف على التنفيذ بما يحسن من جودة الأثاث المنتج ومتابعة تضمين تطوير المنتجات ضمن الخطة البحثية للأقسام العلمية بالجامعة والمعنية بهذا الشأن.

واختتمت الدكتورة منال عوض، تصريحاتها، بالتأكيد مجددا أن الاتفاق المبرم اليوم سيحقق طفرة فى رفع مستوى الخريجين، وصقل مواهبهم مما يخدم المجتمع بشكل عام وصناعة الأثاث بشكل خاص.