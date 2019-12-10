زار السفير جوزيه ميجيل نونيش جونيور، سفير دولة موزمبيق بالقاهرة، ممثلا عن وزير الداخليه الموزمبيقي والوفد المرافق له، متحف النيل بأسوان.

وكان في استقبالهم المهندس محمود عيد، رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى، والمهندس الهمشري الناظر، مدير عام أمن الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان، والعاملين بالمتحف، وتجولوا داخل المركز الثقافي الأفريقي ومشاهدة المقتنيات المختلفة للدول الأفريقية واللوحات التعريفيه لها وأحواض الأسماك والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الأفريقية.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامة، المقام بمحافظة أسوان، خلال يومي 11 و12، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.