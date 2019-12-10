تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من كشف غموض واقعة اختفاء سيدة وأطفالها، وإعادتهم لمنزلهم، عقب سفرها بإرادتها إلى محافظة سوهاج، بعد قرابة 7 أيام بقرية كفر شبرا قلوج بمركز زفتى.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد شبل، مأمور مركز شرطة زفتى، بتغيب سيدة وأبنائها بقرية كفر شبرا قلوج التابعة لمركز زفتى، من خلال ذهابها إلى مستشفى زفتى العام لتوقيع الكشف الطبي على أولادها.

كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي وتحري، قاده العقيد أحمد خيري، ضم كلا من المقدم أحمد الصباحي، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود العرنوسي، رئيس مباحث المركز.

وأسفرت تحريات فريق البحث أن السيدة تركت منزلها بكامل إرادتها وذهبت إلى محافظة سوهاج، وجرى تحديد مكان اختبائها.

كما جرى إعداد مأمورية بقيادة المقدم محمود العرنوسي وضباط البحث الجنائي، وتم إعادتها إلى منزل عائلتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.