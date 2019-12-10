نشر الفنان عمرو يوسف، مقطع فيديو من داخل إحدى صالات الجيم، بصحبة طفل يُدعى ياسين أحمد، تعرض للتنمر في مدرسته الجديدة، خلال صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".

وقال "يوسف"، خلال الفيديو: "مساء الخير، أنا في الجيم النهاردة وقابلت ياسين أحمد، الطفل لسه ناقل مدرسة جديدة، لما شوفته زعلان كده في الجيم بقوله مالك، قالي أنا جديد في المدرسة، وعشان كده العيال بيتلموا عليا ويضربوني".

ووجه الفنان رسالة خلال الفيديو من أجل ممازحة الطفل: "أنا بوجه رسالة وبقول اللي هيزعل ياسين تاني، هجيلكم بنفسي المدرسة، ومش أنا لوحدي، أنا وكل ولاد رزق"، موجهًا رسالة للطفل: "لو حد زعلك تاني تيجي تقولي".

وعلق الفنان عمرو يوسف، في تدوينة له على الفيديو، قالًا: إنه في بعض الأحيان يكون من الصعب أن تٌفهم طفل متنمر مدى قسوة وصعوبة التنمر على نفسيات الآخرين، مضيفًا: "عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحيانا يعاقبوه على تنمره، بس للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية".

وتابع: "التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر، وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله وعائلته، أرجوكم فهموا أولادكم إن التنمر زيه زي السرقة والخيانة، بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة".