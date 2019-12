View this post on Instagram

في بعض الاحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الاخرين .. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه و احياناً يعاقبوه علي تنمره ( للأسف في اهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية ) .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر و تؤثر علي سلوكياته في محيط شغله و عائلته .. ارجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة و الخيانة ، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة . ملحوظة : استأذنت والد ياسين قبل نشر الڤيديو #لا_للتنمر #عمرو_يوسف